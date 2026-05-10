Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğun ardından sarı kırmızılıların yıldızı Osimhen Instagram hesabından canlı yayın açtı. Nijeryalı yıldızın o canlı yayını milyonlarca kişi izledi.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz! Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız! İstanbul bizim. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin!" sözleriyle Fenerbahçe’ye meydan okudu.

'ONLAR BİZİM GİBİ KUTLAMA YAPMAYI BİLMİYOR'

“Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım. Gelecek sezon yine geleceğiz. Aynı açlıkla geri geleceğiz!"