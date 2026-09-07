Galatasaray güne çifte kara haberle başladı… Başakşehir maçını tamamlayamayan Victor Osimhen ve Mario Lemina sabah saatlerinde MR’a girdi, iki futbolcunun da durumu beklenenden kötü çıktı.

Kasık bölgelerinde ileri orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen yıldızlar 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu periyotta Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşacak Cimbom’u en çok Osimhen’in yokluğu etkileyecek.

Çünkü alternatifi Deniz Gül istenen seviyede değil. Santrfora çekilmesi beklenen Barış da son dönemde form düşüklüğü yaşıyor. Okan Buruk’un bu krizi nasıl aşacağı merak konusu.