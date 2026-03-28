İspanya’da iki yıl süren sancılı bir hukuki mücadelenin ardından, babasının tüm itirazlarına rağmen ötanazi talebi kabul edilen 25 yaşındaki felçli genç kadının yaşamı, 26 Mart akşamı tıbbi müdahale ile son buldu.

Barselona yakınlarındaki bir hastanede gerçekleşen bu ölüm, sadece İspanya’da değil, tüm Avrupa genelinde etik, hukuki ve dini temelli ötanazi tartışmalarını bir kez daha en üst perdeden alevlendirdi.

YARGI VE AİLE ARASINDA HUKUK SAVAŞI BAŞLADI

Genç kadının yaklaşık iki yıl önce başlattığı ötanazi süreci, aile içinde derin bir bölünmeye ve uzun süreli bir mahkeme trafiğine neden oldu. Kızının kararını durdurmak için defalarca yargıya başvuran babanın çabaları, İspanya yüksek mahkemeleri ve sağlık kurullarının "yasal şartların sağlandığı" yönündeki kararlarıyla sonuçsuz kaldı.

Sürecin durdurulması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan son dakika acil başvurusu da reddedilince, genç kadının kendi hayatına son verme hakkı önündeki son hukuki engel de kalkmış oldu.

TARTIŞMALI ÖTENAZİ YASASI

Avrupa’da bu uygulamayı yasallaştıran nadir ülkelerden biri olan İspanya, 2021 yılından bu yana ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla mücadele eden kişilere bu hakkı tanıyor. Mevcut yasal çerçeveye göre, kronik ve dayanılmaz acılar çeken bireylerin, karar verme yetilerinin yerinde olduğunu kanıtlamaları ve taleplerini birden fazla kez yazılı olarak beyan etmeleri gerekiyor.

Bağımsız sağlık kurullarının titiz incelemeleri sonucunda verilen onaylar, bireyin tıbbi destekle yaşamına son vermesine imkan tanıyor.