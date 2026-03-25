Ford, Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) modelleri için küresel çapta geri çağırma süreci başlattı. Geri çağırmanın, yüksek voltajlı bataryada oluşabilecek olası kısa devre riskinden kaynaklandığı bildirildi. Süreç, Kraftfahrt-Bundesamt tarafından 15919R referans numarasıyla takip ediliyor.

Geri çağırma kapsamında, 2 Ağustos 2019 ile 28 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilmiş Kuga PHEV modelleri yer alıyor. Dünya genelinde 242 bin 170 araç servislere çağrılırken, verilerine göre, sorunla bağlantılı yedi olay rapor edildiği, ancak herhangi bir kaza ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İÇ KISA DEVRE OLUŞABİLİR

Şirket tarafından yapılan incelemelerde, bazı araçların batarya hücrelerinde iç kısa devre oluşabileceği tespit edildi. Bu durumda sürücü ekranında “Güvenli şekilde durun” uyarısı ile birlikte bir ikaz simgesinin belirdiği, ayrıca aracın çekiş gücünde düşüş yaşanabildiği ifade edildi.

Değerlendirmelere göre en ciddi risk, bataryada meydana gelebilecek termal gaz çıkışı olarak öne çıkıyor. Bu durumun nadir de olsa araç yangınına yol açabileceği, böyle bir durumda aracın hareket edemez hale geldiği bildirildi. Direksiyon, fren ve kontrol sistemlerinin ise çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

ARACINIZI DERHAL DURDURUN UYARIS YAPILDI

Geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine yönelik geçici önlemler de açıklandı. Buna göre batarya şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılması, yalnızca “Auto EV” sürüş modunun kullanılması ve “Güvenli şekilde durun” uyarısı görülmesi halinde aracın derhal durdurulması gerektiği bildirildi.

Sorunun kalıcı çözümünün yazılım güncellemesiyle sağlanmasının planlandığı ve bu güncellemenin 2026 yılının ortalarında devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi. Şirketin, araç sahiplerini bilgilendirmek amacıyla doğrudan iletişime geçeceği ve yapılacak işlemlerin ücretsiz olacağı ifade edildi.