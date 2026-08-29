Bundesliga'da 2026/27 sezonunun ilk haftasında Hoffenheim, deplasmanda Köln'e 3-2 mağlup oldu. İki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ev sahibi ekip, sezona puan alamadan veda etti.

Maçın 27. dakikasında Adam Daghim'in attığı golle üstünlüğü yakalayan Hoffenheim, ilk devreyi önde tamamladı. 51. dakikada Said El Mala'nın golüyle skora denge gelen karşılaşmada, Hoffenheim 67. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın golüyle tekrar öne geçti.

Ancak Köln, 72. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle skoru eşitledi ve 82. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazanarak sezona üç puanla başladı. Bu sonuçla Hoffenheim sahadan yenilgiyle ayrıldı.