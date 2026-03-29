Kutsal Hafta’nın başlangıcını simgeleyen Palm Sunday’de, Aziz Petrus Meydanı’nı dolduran 120 binden fazla inananın önünde konuşan Papa Leo XIV, Orta Doğu ve Ukrayna’daki şiddet sarmalına karşı manevi bir duruş sergiledi. ABD asıllı ilk Papa olma özelliğini taşıyan Leo XIV, özellikle dini söylemleri askeri operasyonlara alet eden siyasetçileri doğrudan hedef aldı.

"ELLERİ KANLI OLANLARIN DUASI KABUL OLMAZ"

Papa Leo XIV, vaazı sırasında İsa Mesih’in mutlak bir “Barışın Kralı” (King of Peace) olduğunu vurgulayarak, savaş çığırtkanlığı yapanlara adeta kapıyı kapattı.

Papa’nın meydanda büyük yankı uyandıran o sarsıcı sözleri şöyle:

"Kardeşlerim, şunu iyi anlayın: İsa, Barışın Kralı’dır. O, savaşı kökten reddeder. Kimse O’nun adını bir savaşı haklı çıkarmak için kullanamaz. Tevrat’ta geçtiği gibi; elleriniz kanla doluyken ne kadar çok dua ederseniz edin, Tanrı sizi dinlemeyecektir. Tanrı savaşanları değil, merhamet edenleri kucaklar!"

"SİLAHLARINIZI BIRAKIN"

Çarmıhtaki İsa’nın acısını, bugün savaşlarda ölen masum çocukların ve sivillerin feryadıyla özdeşleştiren Papa, dünyaya seslendi:

“Barışın Kralı çarmıhtan bir kez daha haykırıyor: Tanrı sevgidir! Merhamet edin! Silahlarınızı bırakın! Birbirinizin düşmanı değil, aynı toprağın kardeşleri olduğunuzu hatırlayın.”

KUDÜS’TEKİ ENGELLEMELERE TEPKİ

Papa, Angelus duası sırasında özellikle Orta Doğu’da korkunç bir çatışmanın ortasında kalan ve bu yıl kutsal ritüellerini özgürce yerine getiremeyen topluluklar için özel bir parantez açtı. Kudüs’teki engellemeleri ve bölgedeki insani dramı hatırlatan Papa, "Barışın Prensine dua edelim ki, yaralı kalpleri onarsın ve uzlaşı yollarını açsın" diyerek sükunete davet etti.