Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan ve en geniş noktası 10 kilometreyi bulan Las Barrancas tuz düzlükleri, alçak bir havza yapısına sahip olmasıyla dikkat çekti. Yağış dönemlerinde su biriktiren, kurak dönemlerde ise parlak tuz tabakaları bırakan bu bölge, mikroorganizmaların etkisiyle karakteristik pembe rengine büründü.

RENGİN KAYNAĞI EKSTREM KOŞULLARA DAYANIKLI MİKROPLAR

NASA uzmanları, suyun rengindeki değişimin temel nedeninin yüksek tuzluluğa dayanabilen özel mikroorganizmalar olduğunu saptadı. "Dunaliella salina" adı verilen tek hücreli bir alg türü, aşırı tuzlu ortamlarda kırmızı karotenoid pigmentleri biriktirerek suyun rengini kırmızımsı kahverengiden parlak pembeye dönüştürdü. Buharlaşmanın arttığı ve tuz konsantrasyonunun yükseldiği dönemlerde ise tuza dayanıklı bakterilerin baskın hale gelerek bu rengi belirginleştirdiği kaydedildi.

MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER GÖRÜNÜMÜ ETKİLEDİ

Salinas Las Barrancas’ın sığ yapısı nedeniyle görünümünün mevsimlere göre değişkenlik gösterdiği bildirildi. Şiddetli yağmurların ardından suyun havzaya yayılmasıyla tuzluluk oranının düştüğü, bunun da mikrobiyal bileşimi değiştirerek rengin açılmasına neden olduğu belirlendi. Güçlü güneş ışığının buharlaşmayı hızlandırdığı kurak dönemlerde ise yükselen tuz yoğunluğunun organizmalar üzerindeki etkisinin arttığı saptandı.

NASA verilerine göre, göl çevresinde tuz toleransı yüksek bitkiler açık renkli sığlıklarla tezat oluşturan yeşil bir sınır meydana getirdi. Bölgenin aynı zamanda Şili flamingoları ve nesli tehlike altındaki sarı kardinal kuşlarına ev sahipliği yaptığı belirtildi. Flamingoların karakteristik pembe renklerini, bu göldeki karotenoid pigmentleri içeren organizmalarla beslenerek kazandıkları bilgisi paylaşıldı.