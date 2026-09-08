Müzesinde UEFA Kupası ve Süper Kupa bulunan Galatasaray’ın 19. Şampiyonlar Ligi macerası bugün başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin başta Victor Osimhen olmak üzere Lemina ve Singo gibi önemli eksikleri bulunuyor. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencilerine güvenimiz tam.

BURUK’U İYİ TANIRLAR!

Geçen sezon Liverpool ve Juventus gibi devleri dize getirip, son 16 turuna kadar yükselen Aslan’ın zorlu deplasmanda istediği sonucu alacağına inanıyoruz. Cimbom, Sporting Lizbon ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Okan Buruk ise 2019/20’de Başakşehir’in başındayken Portekiz ekibini UEFA Avrupa Ligi’nden eledi. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden Buruk’un öğrencileri rövanşta 4-1 kazanıp son 16’ya kalmıştı.