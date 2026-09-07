A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko'ya 75-71 mağlup olan Potanın Perileri, turnuvayı galibiyetsiz olarak noktaladı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta üçüncü yenilgisini alarak turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Porto Riko, grupta ilk galibiyetini alarak üçüncü sırada yer aldı ve eleme turuna yükselmeyi başardı.

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