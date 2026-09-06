FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Avustralya ise ikinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya pota altından kaydettiği basketlerle etkili başlayan Avustralya, 2. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla çabuk toparlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Elif Bayram'ın basketiyle 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-14. Kalan bölümde ay-yıldızlılara 7-0'lık seriyle karşılık veren Avustralya, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.
İlk çeyreğin sonundaki iyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Avustralya, Melbourne'ün basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 18-28. Dış atışlardan isabet bulmaya başlamasına karşın Avustralya'nın pota altındaki üstünlüğüne engel olamayan milli takım, soyunma odasına 10 sayı geride girdi: 30-40
İkinci yarıya istekli başlayan Türkiye, 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği 4 isabetle 16. dakikada farkı 6'ya indirdi: 48-54. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı yeniden açan Avustralya, üçüncü periyodu 67-55 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden A Milli Takım karşısında farkı koruyan Avustralya, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.