Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayan Göztepe, taraftarı önünde adeta şok yaşadı… İlk yarıyı 4-0 geride kapatan İzmir temsilcisinde tribünler kaleci Luka Gugeshashvili'ye yoğun tepki gösterdi.

DEVREDE OYUNDAN ALINDI

Protestolar sürerken Gugeshashvili tribünlere dönerek "devam edin" şeklinde el hareketleri yapan 27 yaşındaki Gürcü file bekçisi, gerilimi daha da tırmandırdı. Yaşanan bu olayların ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ikinci yarıya başlarken Gugeshashvili'yi oyundan alarak kaleyi genç eldiven Arda Özçimen'e teslim etti.

'BİR GÜN MUTLAKA SOKAKTA KARŞILAŞACAĞIZ'

Gürcü kaleci, maç sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine tepki gösteren taraftarları hedef aldı. Gugeshashvili şu sözleri kullandı:

"Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız... Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."

Karşılaşmanın ikinci yarısında Göztepe iki gol bulsa da sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.