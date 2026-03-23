İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosunu paylaştı.

Buna göre dört günlük bayram tatili boyunca 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi.

Bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti.

Tatil boyunca meydana gelen 2 bin 753 trafik kazasındaki yaralı sayısının da 4 bin 861 olduğu bildirildi.

GEÇEN YIL 44 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada ifadelerine yer verildi:

"Vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir."

'HEDEFİMİZ TRAFİKTE CAN KAYBINI SIFIRA İNDİRMEK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trafik hayattır. Trafikte kurallara uyan, kendisinin, ailesinin ve trafikteki diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine azami riayet gösteren tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Hedefimiz, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafikte can kaybını sıfıra indirmektir. Yapılan incelemeler bize bir kez daha gösterdi ki bu kazaların ve yitirilen canların bir numaralı sebebi aşırı hızdır.

Sizlerden istirhamım; sevdiklerinize güvenle kavuşmak ve yolları acı tablolarla hatırlamamak için trafik kurallarına harfiyen uymanızdır.

Lütfen hız limitlerine riayet edelim, emniyet kemerimizi ön ve arka koltukta mutlaka takalım ve sürüş güvenliğini riske atacak her türlü davranıştan uzak duralım. Yolların sonu her zaman acılara değil sevdiklerimize çıksın."