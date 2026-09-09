Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılarak bu sezon ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de gözler Roma maçına çevrildi. Sarı lacivertli ekip, tam 18 yıl sonra yeniden katılım hakkı kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde olumlu bir sonuç alarak çıkışa geçmek istiyor.

Ancak sarı lacivertli ekibin orta sahadaki eksikleri nedeniyle ortaya çıkan tablo teknik heyetin canını sıkıyor. Transfer sezonunda ayrılıkların büyük bölümü orta alanda yaşanırken cezalar ve sakatlıklar, halihazırda koltuğu sallantıda olan İsmail Kartal'ın elini kolunu bağlıyor.

ORTA SAHADA MECBURİ TERCİH

Lyon maçında yaşananlar nedeniyle cezası bulunan Matteo Guendouzi, Roma maçında görev alamayacak. Bu bölgede elinde İsmail ve Bartuğ dışında alternatifi bulunmayan İsmail Kartal'a bir kötü haber de Asensio'dan geldi.

Milliyet'in haberine göre sakatlığı süren Marco Asensio, Roma maçında da çok yüksek ihtimalle takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig’deki Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen İspanyol yıldız, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında görev yapamayacak. Dizinde ağrıları bulunan Asensio, Lyon deplasmanında da oynayamamıştı.

Sarı lacivertliler, derbi öncesi bu bölgede Talisca'yı kullanarak skor katkısı alsa da Brezilyalı oyuncunun yokluğunda 10 numarada görev alan İrfan Can Kahveci, derbide beklentilerin altında kalarak taraftarın tepkisini çekmişti. İsmail Kartal'ın bu nedenle, savunma ağırlıklı bir orta alan tercihi yapması da gündemde.