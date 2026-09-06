Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 5. haftasında King Abdullah Sports City’de oynanan Al Ittihad-Al Nassr maçında ev sahibi takım 2-1’lik skorla üstünlüğü yakaladı. Maçın en çok konuşulan anlarından biri, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun sahada yaşadığı bir komik an oldu. "RAKİBİNE FARKETTİRMEDEN OKUMAYA ÇALIŞTı" Ronaldo, Al Ittihad Teknik Direktörü Jens Wissing’in, Al Nassr’nın kaptanı Danilo Pereira’ya taktiksel talimatlar için gönderdiği kağıdı, rakibine belli etmeden okumaya çalıştı. Pereira, Ronaldo’nun bu hareketini fark ettiğinde iki futbolcu birbirine gülerek tepki verdi. Bu an, sosyal medyada öne çıkarak gülüncük şekilde yankı buldu.

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