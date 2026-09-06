Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kazanan milli takım, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı ve altın madalyanın sahibi oldu.

MVP ÖDÜLÜ VARGAS

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi Türkiye'den Melissa Vargas oldu. Vargas, 2023 yılında elde edilen zaferin ardından da MVP seçilmişti.

RÜYA TAKIMA MİLLİLER DAMGA VURU

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın rüya takımı belli oldu. Rüya takımda şampiyon Türkiye'den Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş ve Gizem Örge, ikinci İtalya'dan Alessia Orro, Myriam Sylla, üçüncü Sırbistan'dan ise Hena Kurtagic yer aldı. Rüya takımın başantrenörü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon başantrenörü Daniele Santarelli oldu.