Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Golcü futbolcunun, sakatlığının yaklaşık 3 hafta sürmesi halinde;

9 Eylül'de Sporting,

13 Eylül'de Kocaelispor

19 Eylül'de Trabzonspor

ile oynanacak karşılaşmalarda sahada olması beklenmiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray sağlık heyeti, Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen’in durumunu yeniden değerlendirecek. Oyuncunun durumu iyiye gitmiyorsa risk alınmayacak ve milli ara sonrasında forma giymesine izin verilecek.

LEMİNA DA 3 HAFTA YOK

Öte yandan aynı maçta sakatlanan Mario Lemina'ya ilişkin ise şu açıklama yapıldı:

"Tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

Lemina'nın da tahmini olarak 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.