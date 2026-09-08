Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda perde açıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan İngiliz ekibi Aston Villa, zorlu Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri John McGinn, Emiliano Buendia ve Nicolas Jackson kaydetti. Ev sahibi Club Brugge'ün Hugo Vetlesen ve penaltıdan Nicolo Tresoldi ile bulduğu goller ise mağlubiyeti engelleyemedi.

AEK TEK GOLLE KAZANDI

Gecenin diğer randevusunda ise Galatasaray’ın rakiplerinden Yunanistan temsilcisi AEK, Fenerbahçe’nin rakipleri arasında bulunan Avusturya ekibi LASK’ı konuk etti.

Tempolu geçen müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf AEK oldu. Yunan ekibine galibiyeti ve 3 puanı getiren golü Razvan Marin şık bir serbest vuruşla ağlara gönderdi.