Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Inter'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek turnuvaya veda eden ekip, bu sezonun açılışında iki yıldızını ödüllendirdi.

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülüne layık görülen Arda Güler, anonsla sahaya davet edildi. Eflatun-beyazlıların efsane futbolcularından Luis Figo, Arda'ya ödülünü takdim ederken tribünler alkışlarla destek verdi. Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadığı bu maçta ödülünü aldı.

Kylian Mbappé ise geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde oynadığı 11 maçta 15 gole imza atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Fransız forvet, bu başarısı nedeniyle 'Altın ayakkabı' ödülünü teslim etti.