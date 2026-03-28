Afrika Futbol Konfederasyonu'nun şok kararıyla Fas, Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0 hükmen galibi ilan edilmişti. Karara birçok tepki gelmiş, Senegal ise son olarak CAS'a resmi itirazda bulunmuştu. Senegal Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'ta Peru ile yaptığı hazırlık maçı öncesi flaş bir girişimde bulundu.

Senegal milli takımı sahaya Afrika Uluslar Kupası kupasıyla birlikte çıkarak yaşanan sürece göndermede bulundu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) 17 Mart’ta aldığı kararla Senegal’in şampiyonluğu iptal edilmiş ve final, Fas lehine 3-0 hükmen tescil edilmişti. Senegal geçtiğimiz günlerde Afrika Uluslar Kupası ile ilgili çıkan kararı CAS'a taşıyarak itiraz başvurusunda bulunmuştu.