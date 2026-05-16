Sensay Island projesi, Filipinler'in Palawan kıyıları açıklarında, yönetim yetkisinin insanlardan alınarak tarihsel figürlerin dijital ikizlerine devredildiği sıra dışı bir sosyal deneyi temsil ediyor.

Projenin mimarı Dan Thomson, aralarında Winston Churchill, Marcus Aurelius ve Sun Tzu gibi strateji ve liderlik alanında iz bırakmış isimlerin bulunduğu bir yapay zeka konseyi kurmayı planlıyor. Bu dijital karakterler, adayla ilgili önerileri kendi tarihsel kişiliklerine uygun bir şekilde analiz edip oylayarak karara bağlayacak, alınan bu kararların fiziksel dünyadaki yürütülmesi ise şimdilik insanlar aracılığıyla sağlanacak.

12 BİN KİŞİ VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YAPTI

Henüz resmi bir devlet statüsü kazanması beklenmeyen bu mikro ulus girişimi, özellikle mevcut siyasi sistemlerden bunalan ve teknolojiye ilgi duyan yaklaşık 12 bin kişilik bir kitleden e-vatandaşlık talebi almış durumda. Adada şu an için sadece bir görevli bulunsa da uzun vadede 30 villalık bir yerleşim alanı inşa edilerek bölgenin alternatif bir turizm noktasına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Thomson, yapay zekanın gelecekte kendi ödeme sistemlerini yönetebileceği ve iş ortaklarıyla doğrudan iletişim kurabileceği daha otonom bir yapıya evrilmesini öngörüyor.

OLASI DURUMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Buna karşın, akademik çevreler bu modelin demokratik ve güvenilir olup olmadığını yoğun bir şekilde tartışıyor. Oxford Üniversitesi'nden Alondra Nelson gibi uzmanlar, tek bir odak tarafından tasarlanan bu tür yapıların ne kadar kapsayıcı olabileceğini sorgularken, yapay zekanın hata payının yönetim gibi kritik bir alanda büyük riskler doğurabileceğine dikkat çekti.