Elazığ'da bulunan Harput Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay, okul güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi, sırt çantasında satır, bıçak ve mermilerle okul duvarından atlayarak içeri girmeye çalıştı. Olası bir facia, tesadüfen bahçede bulunan öğretmenin dikkati sayesinde son anda önlendi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın sabah saat 10.00 ile 12.40 arasında meydana geldiği öğrenildi. Okul bahçesinde bulunan bir öğretmen, öğrencinin şüpheli davranışlarını fark ederek durumu güvenlik görevlisine ve bekçilere bildirdi. Yapılan hızlı müdahaleyle öğrencinin okul içerisine girmesi engellendi.

ÇANTASINDA SATIR, BIÇAK VE MERMİ BULUNDU

Görevliler tarafından durdurulan öğrencinin çantasında satır, bıçak ve mermiler bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen materyaller güvenlik güçlerine teslim edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Yaşanan olayın ardından okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu. Eğitimciler, özellikle okullarda psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve güvenlik denetimlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.