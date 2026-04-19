Artan sıcaklıklar ve enerji maliyetleri, şehirleri alternatif soğutma yöntemleri aramaya yöneltti. Geleneksel klimaların yerine geliştirilen yeni sistemlerde, doğal kaynaklardan yararlanılarak binalar daha düşük enerjiyle serinletiliyor. Özellikle nehir suyunun kullanıldığı bu yöntem, hem çevre dostu yapısıyla hem de sağladığı tasarrufla dikkat çekiyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te uygulanan bu sistemde, Seine Nehri’nden alınan su, yer altındaki istasyonlarda soğutularak kilometrelerce uzunluktaki boru hatlarıyla şehrin altına dağıtılıyor. Bu soğuk su, binaların içindeki sistemlerden geçerek ortamın sıcaklığını düşürüyor.

Sistem aslında klasik klimalardan farklı çalışıyor. Nehir suyu doğrudan binalara verilmek yerine, ısı değiştiriciler aracılığıyla başka bir su devresini soğutuyor. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de çevresel etkiler azaltılıyor.

Bugün şehir genelinde 100 kilometreyi aşan yer altı boru ağıyla yüzlerce bina bu sistemden faydalanıyor. Aralarında müzeler, hastaneler ve kamu binalarının da bulunduğu çok sayıda yapı, yaz aylarında bu yöntemle serinletiliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, artan sıcak hava dalgalarına karşı önemli bir çözüm olabilir. Çünkü geleneksel klimalara kıyasla çok daha az enerji tüketiyor ve şehirlerdeki 'ısı adası' etkisini azaltmaya yardımcı oluyor.

Yetkililer, projenin daha da büyütülmesini planlıyor. Hedef, önümüzdeki yıllarda binlerce binayı bu sisteme dahil ederek şehri dünyanın en büyük yer altı soğutma ağlarından biri haline getirmek.

Bilim kurgu filmlerini andıran bu sistem, aslında şehirlerin gelecekte nasıl serinletileceğine dair güçlü bir ipucu sunuyor.