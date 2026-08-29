UEFA 5 yıllık ülke katsayıları sıralamasında Hollanda 8., Türkiye ise 9. sırada yer alıyor. İki ülke arasındaki fark, Türk takımlarının bu hafta kaydettiği yüksek puanla önemli ölçüde daraldı. 8. Hollanda’nın 52.395 puanı var ve 6’da 6 takımı hâlâ Avrupa’da. Bu hafta 0.333 puan kazandılar. 9. sıradaki Türkiye’nin ise 49.675 puanı var. 5 takımımızdan sadece Başakşehir elendi. Bu hafta 1.400 puan topladık. Türkiye bu sezon şimdiye kadar 4.500 puan toplayarak Hollanda’nın 3.666’lık sezon performansını geride bıraktı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki varlıkları ile Beşiktaş ve Trabzonspor’un ekstra katkılarıyla Hollanda’yı bu sezon ülke sıralamasında rahat geçeriz.

KATSAYI NE ANLAMA GELİYOR

UEFA ülke katsayıları, 5 yıllık performansın toplamıyla belirleniyor ve sezon sonunda oluşan sıralama, 2028-29 sezonundaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki takım sayısı ile başlama turlarını doğrudan etkiliyor. 7-15. sıralar arasında genellikle 2 Şampiyonlar Ligi kontenjanı yer alıyor; üst sıralara çıkmak hem kontenjan hem de daha büyük tur avantajı getiriyor.