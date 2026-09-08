Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı… Siyah beyazlı yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı. ADALI YENİDEN ADAY OLACAK Serdal Adalı'nın kongrede yeniden aday olacağı ve taze bir güvenoyu ile yola devam etmek istediği kaydedildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde önemli değişikliğe gitmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin detayların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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