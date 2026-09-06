KAFA Sports YouTube kanalında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan Sergen Yalçın; Kadıköy deplasmanında Siyah-Beyazlıların hem skoru hem de oyunu hak ederek aldığını vurguladı. Beşiktaş'ın fiziksel anlamda rakibini adeta ezdiğini ifade eden Yalçın, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki performansını ise "tam bir facia" olarak tanımlarken; skorun 3-1 veya 4-1 de bitebileceğini kaydetti.

"SAHANIN YILDIZI OLAİTAN"

Derbinin en iyi oyuncusu olarak kendi teknik direktörlük döneminde transfer edilen, Beşiktaş'ın genç orta sahası Junior Olaitan'ı gösteren Sergen Yalçın, Beninli futbolcunun performansına hayran kaldığını belirtti. Olaitan ile ilgili özel bir parantez açan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Tartışmasız şekilde Beşiktaş'ın şu anki en hazır, en iyi oyuncusu Junior Olaitan. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü, ikili mücadelede yıkamazsın. Hem 6 numara oynuyor, hem 10 numara, icabında gidip 9 numara gibi ceza sahasına giriyor. Hücuma gidiyor, savunmaya geri dönüyor. Çalışmayı çok seven harika bir çocuk."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ DEVLERİNE GİDER"

Olaitan’ın kulübe sağladığı mali avantaja ve gelecek potansiyeline de dikkat çeken Yalçın, "Yerlere göğe sığdıramadığımız Olaitan yıllık sadece 850 bin Euro maaş alıyor. Bu fiziksel kalite ve tempoyla 1-2 sene içerisinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde dev bir Avrupa kulübüne transfer olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ITALIANO'YA ÖVGÜLER

Siyah-beyazlıların Kadıköy deplasmanında geriden gelerek elde ettiği galibiyette teknik direktör Vincenzo Italiano'nun büyük payı olduğunu belirten Sergen Yalçın, İtalyan hocanın sahaya yansıttığı taktik anlayışı takdir etti.

Beşiktaş'ın rakip sahada olmasına rağmen oyuna hükmettiğini vurgulayan Yalçın, "Italiano maç öncesinde 'Büyük takım gibi oynayacağız' demişti. Nitekim Beşiktaş Kadıköy'e gitti ve sanki kendi evinde, İnönü Stadı'nda oynuyormuş gibi cesur, önde baskı yapan ve mücadeleci bir futbol sergiledi" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE İKİ 6 NUMARAYLA OYNAMAZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerini eleştiren Sergen Yalçın, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante ikilisinin birlikte oynamaması gerektiğini savundu:

"Fenerbahçe iki tane çakılı 6 numarayla oynayamaz. Büyük takım böyle sahaya çıkmaz. Hücumla savunma arasında bağlantı kuracak oyuncu kalmamış. Asensio sakatken Talisca'yı niye gönderdiniz?"

GREENWOOD, LUKAKU VE KEREM'E ELEŞTİRİ

"Mason Greenwood ayakta duramıyor, saha içinde nerede oynadığı belli değil. Romelu Lukaku'nun ciddi kilo fazlası var, bildiğimiz Lukaku ile bunun arasında çok fark var. Kerem Aktürkoğlu ise futbolu kafada bitirmiş gibi, sürekli kendini yere atıyor."

"G.SARAY'IN KADROSU İKİSİNDEN DE İYİ"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair genel bir değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birbirleriyle değil, kadro kalitesi olarak önde gördüğü Galatasaray ile yarışacağını belirtti. Yalçın, "Fenerbahçe ile Beşiktaş birbirinin rakibi değil. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsan Galatasaray'ı geçmek zorundasın. Ben Galatasaray'ın maçlarını da seyrediyorum, dünkü maçını da seyrettim. Galatasaray oyuncularına falan bakıyorum, bir de bugün ki maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda" diyerek sözlerini tamamladı.