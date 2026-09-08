Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'yi yönettiği sırada önüne çıkan rakiplerin tarihin en güçlü formlarında olduğunu iddia etti. KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Galatasaray'ın şimdiye kadar karşılaşmadığı en zor rakiplerle karşılaştığını söyledi.

'BU GALATASARAY'YLA 5 MAÇI KAZANIRIM'

Yalçın, Galatasaray'nın grubunu inceledikten sonra "Vallahi billahi 5 tane kazanırım derim. Bu Galatasaray'yla 5 tane kazanırım. Bak kaç maç var? 7 maç mı var? Vallahi minimum 4-5 kazanırım" şeklinde konuştu.

Yalçın, Beşiktaş'nın 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'yla karşılaşıdığını hatırlattı. Bu takımların o sene tarihinin en iyi formlarında olduğunu vurgulayan Yalçın, "Tarihin en iyi Dortmund'u bana denk geldi, tarihin en iyi Ajax'ı bana denk geldi, tarihin en iyi Sporting'i bana denk geldi" dedi.

Yalçın, o sezon Beşiktaş'nın iyi oynadığını ancak kötü sonuçlar aldığını söyledi. Grubu çektiklerinde "Beşiktaş rahat çıkar" dediklerini anımsatan Yalçın, "Gülmem tuttu abi, şaka mı yapıyorsunuz siz? O sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadık. Kötü sonuçlar aldık ama iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

3 GOL ATIP 19 GOL YEMİŞTİ

Beşiktaş, o sene 6 maçın hepsini kaybederek 0 puanla grubu son tamamlamış, 3 gol atarken kalesinde 19 gol görmüştu.