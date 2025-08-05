Uzun seneler Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray,7 Ağustos 2023'te 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi kızı Damla Koray duyurmuştu.
Erkin Koray'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Cenazesi Toronto'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilmişti.
Kanada'ya giden Seyyal Taner de Koray'ın mezarını ziyaret etti.
"YILLARIMIZ GEÇTİ BERABER"
Anadolu rock müziğin efsane isminin kabri başında çekilen kareleri Instagram'da paylaşan Taner, "Canım Erkin Koray'ım. Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.