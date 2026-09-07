Antoine Griezmann'ın Orlando City'deki ilk günleri zorlu geçiyor... MLS’te Orlando City ile San Diego FC arasında oynanan karşılaşmada sahaya çıkan Fransız yıldız, mücadelenin ilk yarısında verilen su molasında oldukça yorgun ve terlemiş görüldü.

Karşılaşmanın 33. dakikasında verilen su molasında Griezmann'ın serinleme çaresi kameralara yansıdı. Ter içinde kalan Fransız futbolcu, başına ve boynuna soğuk bir havlu geçirdi. Mola süresince bu şekilde serinlemeye çalışan Griezmann'ın o anları sosyal medyaya damga vurdu.

SICAĞA RAĞMEN GOLÜNÜ ATTI

Sıcak havaya rağmen mücadeleye devam eden Griezmann, Orlando City’nin San Diego FC’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü 28. dakikada kaydetti. Griezmann zorlu şartlara rağmen maçın kahramanı oldu.