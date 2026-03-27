General Motors'un Buick Envision, Chevrolet Blazer ve Cadillac XT4 gibi popüler modellerinde kullandığı 2.0 litrelik, 228 beygir gücündeki "LSY" kodlu turboşarjlı motoru, beklenmedik bir dayanıklılık sorunuyla gündemde.

Herhangi bir uyarı vermeden, henüz 38 bin kilometrede kullanılamaz hale gelen motor üzerinde yapılan incelemeler, modern mühendisliğin çöküşünü gözler önüne seriyor.

MOTOR PARÇALARINA AYRILDI

Parçalarına ayrılan 38.000 kilometredeki LSY motorunda; kırık biyel kolları veya çatlamış döküm bloklar gibi patlamalı ve gürültülü bir arıza görülmedi. Aksine, sorunlar zamanla biriken ve motora yavaşça zarar veren türdendi:

Özellikle pistonların çevresinde yoğun karbon (kurum) birikintileri tespit edildi. Piston segmanlarının tıkanması ve esnekliğini kaybetmesi, motor yağının yanma odasına kaçmasına neden oldu.

Triger sisteminin zincir kılavuzunda anormal bir aşınma gözlemlendi. Yağlama eşit ve düzenli olmadığında, motorun verdiği ilk fiziksel tepkiler genellikle bu bölgeden gelir. Sorun tek bir noktada değil, motorun geneline yayılmış bir yıpranma şeklindeydi.

ERKEN ARIZANIN ARKASINDAKİ NEDENLER

İncelenen motorun daha önce kazaya karışmış bir araçtan çıkmış olması, bazı parçaların eksikliği nedeniyle teşhisi zorlaştırsa da, uzmanlar sorunun temelinde bir "faktörler birleşimi" olduğunu belirtiyor:

Çok gelişmiş modern motorlar oldukça sıkı toleranslarla çalışır. Araç sürekli kısa mesafelerde, yağın ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasına fırsat vermeden veya motoru devirlendirmeden çok "sakin" kullanılırsa, karbon kalıntıları hızla birikir.

LSY motoru, birden fazla modele uyum sağlaması için verimli ve kompakt tasarlandı. Bu tür mühendislik uzlaşmaları her zaman bir "hata" olmasa da, bakım aksatıldığında veya yakıt/yağ kalitesi düştüğünde motorun sorunları tolere etme marjını sıfıra indirir.

SÜRÜCÜLER İÇİN 'GİZLİ TEHLİKE'

Bu vaka, arabasını sadece işe gitmek için kullanan sıradan sürücüler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Karbon birikimine bağlı yağ tüketimi, sürücüye anında arıza ışığı yakmaz. Başlangıçta ufak yağ eksiltmeleriyle başlar ve giderek sıklaşır. Sürücü yağ seviyesini düzenli kontrol etmezse, motorun iç organları geri dönülemez şekilde hasar görür ve motoru söküp temizlemenin veya değiştirmenin maliyeti çok ağır olur.

Şu an için General Motors, LSY motorunda büyük ölçekli yapısal bir kusur olduğunu kabul etmiş değil ve bu yönde resmi bir geri çağırma (recall) kampanyası bulunmuyor. Ancak ufukta dolaylı sinyaller var: Buick Envision'ın yeni neslinde motor mimarisinin değiştirilebileceği, hibrit sistemlere geçilebileceği ve önümüzdeki yıllarda üretimin tamamen ABD'ye kaydırılabileceği konuşuluyor.