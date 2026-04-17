Küresel sokak futbolu etkinliği "Red Bull Four 2 Score"un Türkiye'deki son eleme turu ve finali, 18-19 Nisan tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonun son eleme turu yarın, Türkiye finali ise 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye'de bu yıl dördüncü kez hayata geçirilen turnuvada şampiyon olan takım, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak.

Kendine özgü kurallarıyla dikkati çeken turnuvada maçlar, 15x25 metre ölçülerindeki sahada, kaleci olmadan dörder kişilik takımlar halinde oynanıyor.

Toplam 10 dakika süren müsabakalarda, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı sayılıyor. Devre arası ve mola verilmeyen formatta takımlar, dört asil ve bir yedek oyuncudan oluşuyor.