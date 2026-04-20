Seyahat dünyasının önde gelen bir dergisi, 1.000 üyesinin katılımıyla son 10 yılın en iyi tatil rotalarını belirleyen kapsamlı bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılan gezginlerin deneyimlerine dayanarak hazırlanan rapor, en çok ziyaret edilen ülkelerden ziyade, ziyaretçisinde en yüksek memnuniyeti bırakan ülkeleri gün yüzüne çıkardı.

ZİRVENİN SAHİBİ JAPONYA OLDU

Daily express'te yer alan haberde, anket sonuçlarına göre, listenin birinci sırasına Doğu Asya'nın parlayan yıldızı Japonya yerleşti. Geleneksel kültürle modern teknolojiyi harmanlayan yapısıyla dikkat çeken ülke, ziyaretçilerini en çok etkileyen destinasyon oldu.

Japonya'yı ziyaret eden her 100 kişiden 37'si, buradaki seyahatlerini "son 10 yılın en iyi tatili" olarak tanımladı. Özellikle başkent Tokyo ve tarihi dokusuyla bilinen Kyoto, dünyanın en iyi beş tatil şehri arasında gösterilerek bu başarıyı perçinledi.

UZAK ROTALAR DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR

Listenin üst sıralarında yer alan ülkelerin ortak özelliği, Birleşik Krallık ve Avrupa'ya olan coğrafi uzaklıkları oldu. Japonya'nın ardından en yüksek memnuniyet oranına sahip ülkeler şu şekilde sıralandı:

-Kanada: %31 memnuniyet oranıyla ikinci sırada.

-Yeni Zelanda

-Vietnam

-Avustralya

Bu veriler, gezginlerin uzun mesafeli yolculukların sonunda ulaştıkları deneyimleri "daha değerli" bulduklarını ortaya koyuyor.

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise her yıl on milyonlarca turist ağırlayan Avrupa ülkelerinin alt sıralarda kalması oldu. Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden olan Fransa ve İspanya, memnuniyet oranlarında beklenen ilgiyi göremedi.

İngiltere, en çok ziyaret edilen ülke kategorisinde lider olsa da, katılımcıların sadece %17'si burayı "en iyi tatil yeri" olarak nitelendirdi. Listenin sonunda ise ziyaretçilerinin yalnızca %1'inin tam not verdiği Macaristan ve %2 ile Mısır yer aldı.