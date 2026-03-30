ASAL Araştırma, mart ayında 2 bin katılımcıyla gerçekleştiği son anketin sonuçlarını paylaştı.
"Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 40'a yakını Mansur Yavaş yanıtını verdi.
Son anketin sonuçlarına göre sıralama şöyle:
Mansur Yavaş: %39.5
Özgür Özel: %14.2
Kemal Kılıçdaroğlu: %3.0
Dilek Kaya İmamoğlu: %2.1
Muharrem İnce: %1.7
Başka biri: %7.0
Hiçbiri: %12.5Fikrim yok/Cevap yok: %20.0.
Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı ?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) March 30, 2026
◼️Mansur Yavaş: %39.5
◼️Özgür Özel: %14.2
◼️Kemal Kılıçdaroğlu: %3.0
◼️Dilek Kaya İmamoğlu: %2.1
◼️Muharrem İnce: %1.7
◼️Başka biri: %7.0
◼️Hiçbiri:… pic.twitter.com/UXfMCpl1p7