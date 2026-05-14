Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci "Enflasyon Raporu" toplantısını gerçekleştirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan yaptığı sunumda enflasyon tahmin aralığı uygulamasının da kaldırıldığını açıkladı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DE ARA HEDEFİ DE YÜKSELDİ

Banka 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkardı. 2027 yılı için ise ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 içinse yüzde 8'den yüzde 9'a çıkardı.

TCMB 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak yukarı yönlü revize etti. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15 olarak açıklarken 2028 yıl sonu tahmininin ise OVP ile uyumlu bir şekilde yüzde 5 olacağını öngördü.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU'NDA DA YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLMİŞTİ

TCMB 2026 enflasyon tahminini ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu belirterek alt bandını yüzde 13'ten yüzde 15'e, üst bandını ise yüzde 19'dan yüzde 21'e çıkarmıştı.

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nda TCMB enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2026 yıl sonunda yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında; 2027 yıl sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Ayrıca ilk toplantıda TCMB Başkanı Karahan kira enflasyonunun yüzde 30-36 aralığında olabileceğini de belirtmişti.

