Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin süresini uzattı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kurulumuzun 15.03.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 15.03.2026 tarihli ve 15/517 sayılı Kararı’nda öngörülen;
Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına
ilişkin tedbir ve uygulamaların 10.04.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir."