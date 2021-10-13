Fenerbahçe Beko, Alba Berlin’e teslim oldu: 84-70

Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague 3. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oldu. Soyunma odasına 35-27 önde girdiği maçtan 84-70 mağlup ayrılan sarı lacivertliler, perşembe günü ise Unics Kazan'ı konuk edecek. Mercedes Benz Arena'da oynanan maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 19-18, ikinci çeyreği de 35-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte potasında sadece 9 sayıya izin veren Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta rakibinin 30 sayısına, 18 sayıyla karşılık verdi ve periyodu 57-53 geride tamamladı. Dördüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkarken, sarı lacivertliler mücadeleden 84-70 mağlup ayrıldı.