FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off heyecanı başlıyor. Türkiye'den beş takımın da mücadele edeceği eşleşmeler ve tüm detaylar...

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda heyecan devam ediyor. Play-off ilk tur eşleşmeleri FIBA tarafından duyuruldu. Bu turda, normal sezon sonrası belirlenen 32 takım karşılaşacak.

Normal sezonda, her biri 12 gruptan gelen ilk iki sıradaki takımlar ve en iyi performans gösteren 8 üçüncü sıra takımı dahil olmak üzere toplam 32 takım, play-off turu için yerlerini aldı. Bu takımlar arasında 16 eşleşme gerçekleşecek.

Türkiye’den 5 takımın da yer aldığı bu turda, Galatasaray Çağdaş Faktoring, London Lions, Movistar Estudiantes, Spar Girona, Tango Bourges Basket, TTT Riga ve Umana Reyer Venice gibi takımlar, grup aşamalarını hiç yenilgi almadan tamamladı.

Play-off turunun ilk karşılaşmaları 14 Aralık’ta başlayacak ve rövanş maçları 21 Aralık’ta oynanacak.

Play-off 1. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Tango Bourges Basket (Fransa) – Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol

London Lions (Birleşik Krallık) – Bursa Uludağ Basketbol

Umana Reyer Venice (İtalya) – BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

Galatasaray Çağdaş Faktoring – MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)

Spar Girona (İspanya) – TARR KSC Szekszard (Macaristan)

TTT Riga (Letonya) – Olympiakos SFP (Yunanistan)

Movistar Estudiantes (İspanya) – Melikgazi Kayseri Basketbol

Lattes-Montpellier (Fransa) – KP TANY Brno (Çekya)

Basket Namur Capitale (Belçika) – BDS Dinamo Sassari (İtalya)

Caledonia Gladiators (Birleşik Krallık) – NKA Universitas Pecs (Macaristan)

Roche Vendee Basket (Fransa) – Flammes Carolo Basket (Fransa)

Cadi La Seu (İspanya) – Castors Braine (Belçika)

Union Feminine Angers (Fransa) – InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

VBW Arka Gdynia (Polonya) – Panathinaikos A.C. (Yunanistan)

Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) – Kangoeroes Mechelen (Belçika)

Beşiktaş – Zabiny Brno (Çekya)

(AA)