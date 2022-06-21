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Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu’nu transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı.

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Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu’nu transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

“Hoş Geldin Ahmet Düverioğlu” başlığıyla verdiği bilgilendirme mesajında Bursaspor, transferi şu sözlerle duyurdu:

“Kulübümüz, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu’na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.”

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