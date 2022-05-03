Frutti Extra Bursaspor, EuroCup finaline yükseldi

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finalde! Temsilcimiz, Andorra'yı deplasmanda 85-68'lik skorla yenmeyi başardı.

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EuroCup yarı finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı ve tek maç üzerinden oynanan yarı final eşleşmesinde Andorra’yı 85-68 mağlup etti. Frutti Extra Bursaspor bu skorla finale yükseldi. Temsilcimiz Valencia – Virtus Segafredo Bologna maçının galibiyle mücadele edecek.

Final maçı 11 Mayıs tarihinde oynanacak. Statü gereği Bursaspor'un finale çıkması halinde final maçını deplasmanda oynayacak.

EuroCup’ı kazanan takım gelecek sezon Euroleague’de mücadele edecek.

HOLLANDA VE METİN TÜREN ÖNE ÇIKTI

İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0'lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı. Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazanarak adını finale yazdırdı.

Salon: Poliesportiu D’andorra

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. Periyot: 20-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 56-63