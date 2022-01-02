Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep’ten galibiyetle döndü

Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u rahat bir oyunla 75-67 yenerek 15. maçında 7. galibiyetini aldı.

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ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 75-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 6. mağlubiyetini alırken Bursaspor ise 7. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte QJ Peterson 22, Alpha Kaba ise 18 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Needham 14, Brown 13 sayı kaydetti.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 22, Leon Harun 2, Doyle 8, Luther 4, Kaba 18, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Haciyeva 6, Alp Karahan 2, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 14, Freeman 7, Onuralp Bitim 9, Dudzinski 11, Akif Egemen Güven 8, Hayes 4, Brown 13, Ömer Utku Al 5, Ayberk Olmaz 4

1. PERİYOT: 10-17

İLK YARI: 30-47

3. PERİYOT: 45-63