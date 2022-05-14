Galatasaray Nef, seride öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray NEF, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride öne geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni 91-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji serisinde 2’nci maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu

GALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Blackshear 7, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Canberk Kuş, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 11, Berkay Candan 2, Black 15, Jones 20, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş

1’İNCİ PERİYOT: 30-19

İLK YARI: 47-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

5 FAUL: 35.48 Sadık Emir Kabaca, 36.55 Blackshear (Galatasaray Nef)