Galatasaray Nef, seride öne geçti
ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray NEF, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek seride öne geçti.
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni 91-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.
Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji serisinde 2’nci maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu
GALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Blackshear 7, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Canberk Kuş, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 11, Berkay Candan 2, Black 15, Jones 20, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş
1’İNCİ PERİYOT: 30-19
İLK YARI: 47-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-59
5 FAUL: 35.48 Sadık Emir Kabaca, 36.55 Blackshear (Galatasaray Nef)