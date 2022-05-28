Jimmy Butler çıldırdı; Miami Heat, Boston Celtics’e izin vermedi

NBA Doğu Konferansı'nda ya tamam ya devam maçında Miami Heat, yıldızı Jimmy Butler'ın 10 yıl önceki LeBron James'i hatırlattığı ve alev gibi yandığı gecede Boston Celtics'i deplasmanda yenerek seriyi evine ve 7. maça taşıdı. Serinin son maçında galip gelen takım NBA Finalleri'nde Golden State Warriors'ın rakibi olacak.

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NBA Doğu Konferansı Final serisinin 6. maçına Jimmy Butler damgasını vurdu. Boston Celtics deplasmanına 3-2 geride giden Miami Heat, ya tamam ya devam maçından 111-103’lük skorla galip ayrılmayı başardı.

NBA Finalleri’nde Golden State Warriors’ın rakibi olmak için seyircisi önünde galibiyete ihtiyacı olan Celtics’e Butler izin vermedi. Yıldız oyuncu maçı 47 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle tamamlayarak play-off’ta en çok sayı attığı geceyi yaşadı ve kariyer rekoru kırdı.

Heat’te kritik zafere Kyle Lowry 18 sayı, 10 asistlik performansıyla katkı sağladı.

Boston Celtics’in yıldızı Jayson Tatum’ın 30 sayı ve 9 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Ayrıca Derrick White 22 sayı, Jaylen Brown da 20 sayıyla oynadı.

TSİ 3 Haziran Cuma sabahı 04.00’te başlayacak NBA Finalleri’nde olacak son takım, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece belli olacak.

Jimmy Butler has scored 40+ points 4 times this postseason, including a Playoff career-high 47 tonight! pic.twitter.com/i3mPO3DCmR — NBA (@NBA) May 28, 2022

LEBRON JAMES’İ HATIRLATTI

10 yıl önce yine Miami Heat-Boston Celtics arasında oynanan Konferans Finali’nin 6. maçında Lebron James sahneye çıkmış ve seriyi 7. maça taşımıştı.

LeBron o gece 45 sayı, 15 ribaund ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Butler’ın 47 sayılık performansı 2012 yılındaki LeBron James ile benzetildi.

Ayrıca Miami Heat oyuncularının play-off tarihinin elenme maçlarındaki en iyi performanslarını da Boston Celtics’e karşı göstermeleri de dikkat çekti. :

Jimmy Butler – 47 sayı

Dwyane Wade – 46 sayı

LeBron James – 45 sayı