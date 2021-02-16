Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Warriors Cavaliers maçını farklı kazandı… Cedi Osman yetmedi

Golden State Warriors, sahasında oynadığı maçta Cleveland Cavaliers'ı farklı yendi. Warriors Cavaliers maçında Cedi Osman'ın başarılı performansı farklı mağlubiyeti engelleyemedi.

Güncellenme: 18:44, 16/02/2021
Haberler Basketbol
Warriors Cavaliers maçını farklı kazandı… Cedi Osman yetmedi

NBA’de Golden State Warriors, Chase Center’da oynanan maçta Cleveland Cavaliers’ı 129-98 mağlup etti. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın double double’ı farklı mağlubiyeti önleyeme yeterli olmadı. Warriors Cavaliers maçında 35 dakika sahada kalan Cedi Osman, 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Cedi Osman, 3/6 ikilik, 3/9 üçlük ve 2/2 serbest atış isabet oranları yakaladı. Milli basketbolcu 2 de top kaybı yaptı.

Warriors Cavalier’ı farklı mağlup ederken Stephen Curry, 36 sayı atarken, 6 da asist ile yıldızlaştı.

Böylece ligde oynadığı son sekiz maçında mağlubiyetle ayrılan Cavaliers, 29. maçında 19. yenilgisini aldı. Warriors ise 28. maçında 15. galibiyetine imza attı.

Çeyrek sonuçları:

1. çeyrek: 32-32

2. çeyrek: 64-54 (32-22)

3. çeyrek: 101-84 (37-30)

4. çeyrek: 129-98 (28-14)

İlginizi ÇekebilirNBA'de ABD Ulusal Marşı tartışması! 'Onlara saygı duymayı amaçladık'NBA'de ABD Ulusal Marşı tartışması! 'Onlara saygı duymayı amaçladık'
ABD basketbol
Yayınlanma Tarihi:18:39,