Warriors Cavaliers maçını farklı kazandı… Cedi Osman yetmedi

NBA’de Golden State Warriors, Chase Center’da oynanan maçta Cleveland Cavaliers’ı 129-98 mağlup etti. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın double double’ı farklı mağlubiyeti önleyeme yeterli olmadı. Warriors Cavaliers maçında 35 dakika sahada kalan Cedi Osman, 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Cedi Osman, 3/6 ikilik, 3/9 üçlük ve 2/2 serbest atış isabet oranları yakaladı. Milli basketbolcu 2 de top kaybı yaptı.

Warriors Cavalier’ı farklı mağlup ederken Stephen Curry, 36 sayı atarken, 6 da asist ile yıldızlaştı.

Böylece ligde oynadığı son sekiz maçında mağlubiyetle ayrılan Cavaliers, 29. maçında 19. yenilgisini aldı. Warriors ise 28. maçında 15. galibiyetine imza attı.

Çeyrek sonuçları:

1. çeyrek: 32-32

2. çeyrek: 64-54 (32-22)

3. çeyrek: 101-84 (37-30)

4. çeyrek: 129-98 (28-14)