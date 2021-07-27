ABD’de büyük şok! Simon Biles çekildi… | Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları’nda Kadınlar Artistik Cimnastik Takım yarışlarında ABD’de Simon Biles şoku yaşandı. 2016 Rio Olimpiyatları’nda 4 altın, 1 bronz olmak üzere 5 olimpiyat madalyası kazanan ve dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan 24 yaşındaki cimnastikçi, kariyerinin en düşük puanını aldıktan sonra Tokyo 2020’de yarışmadan çekildi.

Kasa atlayışından sonra düşüş esnasında dengesini sağlayamayan Biles, kötü bir iniş yaptı ve dizlerinin üzerine çöktüğü için 13.766 puan alabildi. Atlayışın ardından takım arkadaşlarının teselli ettiği Biles, bir anda soyunma odasına gitti. Eşofmanlarını giydikten sonra salona geri dönen Biles, takım arkadaşlarına kenardan destek vermeye devam ederken birkaç dakika sonra yarışmadan çekildiğine dair resmi açıklama geldi.

ABD cephesinden yapılan açıklamada, “Simone, tıbbi bir sorun nedeniyle takım finallerinden çekildi. Gelecekteki yarışmalar için tıbbi durumu değerlendirilecek” denildi.

19'u altın olmak üzere 25 madalya ile dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan cimnastikçi olan Biles, ilk olimpiyatı olan Rio 2016'da 4 altın 1 de bronz madalya elde etmişti ve Tokyo’da beş altın madalya kazanması bekleniyordu. Daha önce Tokyo 2020’den sonra cimnastik kariyerine nokta koymayı planlayan ABD’li cimnastikçinin, kenarda bileğini esnetirken görüldüğü ve bu yüzden Perşembe günü yapılacak Kadınlar Atlama Masası yarışını riske etmemek için çekildiği iddia ediliyor.

Yarışların sonunda Rusya Olimpiyat Komitesi altın madalyaya ulaşırken, ABD gümüş, Büyük Britanya bronz madalyanın sahibi oldu.