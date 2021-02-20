Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

Tenis sezonunun ilk grand slami olan Avustralya Açık’ta Naomi Osaka ile Jennifer Brady finalde karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena’da oynanan mücadeleyi Dünya 3 numarası Osaka, 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Naomi Osaka, rakibini 6-4 ve 6-3’lük setlerle geçip Avustralya’da 2. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda da 4. grand slam şampiyonluğu elde etti.

Finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Jennifer Brady de WTA sıralamasında 13. sıraya yükselmeyi başardı.

Avustralya Açık’ta erkekler finali de yarın TSİ 11.30’da Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşılaşacak.