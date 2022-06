Bernie Ecclestone, ‘Putin için kurşun yerim’ dedi, Zelenski’yi eleştirdi!

Formula 1’in eski sahibi, milyarder Bernie Ecclestone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “birinci sınıf” insan olarak tanımladı.

İngiltere’de bir canlı yayına katılan Ecclestone, “Putin için kurşun yerim” derken Rus liderin kendisine “akıllı” ve “birinci sınıf” bir insan olarak göründüğünü söyledi.

“Yaptığı şey, Rusya için yapılmasına doğru olduğuna inandığı bir şey” diyen Ecclestone, “Maalesef birçok girişimci gibi biz de zaman zaman hata yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Putin’in yakın dostu olan ve “arkadaş” diye bahseden Ecclestone, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’yi de eleştirdi.

“Eskiden komedyen olan bu kişi, sanırım mesleğine devam etmek istiyor” diye konuşan Ecclestone, “Her şeyi iyice düşünmüş olsaydı, aklı başında bir insan olan Sayın Putin ile konuşmak için yeterince çaba gösterirdi. Onu dinlerdi diye düşünüyorum. Ukrayna bu durumdan çıkmak isteseydi yapabilirdi” dedi.

Savaşta hayatını kaybedenlerle ilgili skandal sözler sarf eden 91 yaşındaki Ecclestone, bu durumun “kasıtlı” olmadığını söyledi.

Programı sunan İngiliz sunucuyu şaşkına çeviren bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan F1 yönetimi, “Bernie Ecclestone tarafından yapılan yorumlar onun kişisel görüşleridir” ifadelerine yer verdi.

‘I’d still take a bullet for him.’

Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin ‘is a sensible person’. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU

