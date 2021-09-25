Derin Toparlak tarih yazdı

Temmuz ayında Rusya da yapılan Paletli Yüzme Büyükler Şampiyonasında dünya birincisi olan Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, büyükler branşında Türkiye’nin ilk madalyasını alarak tüm su sporlarında Türkiye’nin en büyük başarısına imza attı.

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Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 25 Eylül de Kolombiya da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Milli yüzücü Derin Toparlak böylece, Türkiye’nin tüm su sporlarında en büyük başarısına imza atmış oldu.

Derin Toparlak, yaptığı açıklamada “Ben İstiklal Marşı’nı dinlerken mutlu oluyorum ve tüm yorgunluğum gidiyor. Bana destek olan başta Bakırköy Ataspor Kulübüne, federasyonumuza, antrenörüme, aileme ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederim” dedi.

Antrenör Canberk Babaoğlu ise, “Avrupa ve Dünya şampiyonluğundan sonra Açık Su Dünya Şampiyonasında da dünya şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak ve bayrağımızı göndere çektirmekten mutluluk duyduk. Bu inanmışlığın ve yılların emeğidir. Sporcumu kutluyorum. Bu madalyayı da hem 25. yılını doldurduğumuz Bakırköy Ataspor Kulübüne ve ülkemize armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.