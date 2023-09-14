Ebrar Karakurt teklifi 4 partinin oylarıyla reddedildi

Ebrar Karakurt teklifi 4 partinin oylarıyla reddedildi... Balıkesir Susurluk Belediyesi Meclis toplantısında, CHP'li üye Murat Kula'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un isminin bir cadde veya sokağa verilmesi teklifi, AKP, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Halil ATAŞ

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Susurluk Belediyesi Meclis toplantısında, CHP’li üyenin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt’un isminin bir cadde veya sokağa verilmesi teklifine AKP, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden onay çıkmadı.

“ALPARSLAN TÜRKEŞ SUSURLUKLU MU?”

Komisyon toplantısında, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt’un isminin bir cadde veya sokağa verilmesi önerisinin Susurluklu olmadığı gerekçesiyle reddedilmesini eleştiren CHP’li Meclis Üyesi Murat Kula, şunları söyledi:

“Ebrar Karakurt’un isminin belli bir cadde veya sokağa verilmesi yönünde bir önerge vermedim. Daha önceki önergelerdeki gibi yeni açılacak yollarla ilgili uygun görülecek diye özellikle belirterek bir önerge verdim. Şimdi bazı arkadaşlar rapora yazmamışlar ama ‘Balıkesirli ama Susurluklu değil’ diyorlar. Öncelikle bu tezi çürüteyim Alparslan Türkeş’in ismi bir caddeye verildi. Sizin döneminizde burada oy birliğiyle geçti. Siz Alparslan Türkeş Susurluklu mu? Veya Adnan Menderes Park’ımız var. Susurluklu mu?”

“‘BİZİM GİBİ İNAN, BİZİM GİBİ DÜŞÜN’ DİYEN DAR BİR KİTLE VAR”

“Ebrar Karakurt çok başarılı bir milli voleybolcudur. Ebrar Karakurt, Türkiye’de tarihinde takım oyunu olarak yapılmış en iyi dereceyi elde etmiş bir takımın en gözde oyuncusudur. Ancak Türkiye’de ne yazık ki sayıları yüzde biri bile bulmaz ama ‘bizim gibi yaşa, bizim gibi giyin, bizim gibi inan, bizim gibi düşün, bizim gibi siyasi partimize oy ver’ diyen çok küçük dar bir kitle var. O kitlenin baskısına bu komisyon ne yazık ki bu rapora oy verenler teslim olmuştur.”

“CİNSEL YÖNELİMİ, SİYASİ GÖRÜŞÜ NE OLURSA KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIMIZ BİR TOPLUM İSTİYORUM”

“Ben belediye meclisinin buna teslim olmayacağına inanmak istiyorum. Çünkü herkesin bir arada yaşayacağı bir toplum hayal ediyorum. Dünyada, Türkiye’de en önemlisi de ilçemizde giyimi-kuşamı ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, cinsel yönelimi, siyasi görüşü ne olursa olsun, hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız bir toplum istiyorum. Ebrar Karakurt, bu anlamda hem Balıkesirli hemşehrimiz olması nedeniyle, hem de bu yönde aldığı eleştiriler ve uğradığı linç nedeniyle sembol bir isim olmuştur.”

“İSTANBUL’DA ZEKİ MÜREN’İN İSMİ VERİLDİ”

“Ebrar Karakurt’un burada linç edilmesinin asıl sebebi veya bu komisyon raporunun asıl sebebi Ebrar Karakurt’un cinsel yönelimi değildir. Bakın iki yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeki Müren sokağı diye bir sokak ismi verdi. Mevcut sokağın ismini Zeki Müren sokağı olarak değiştirdi ve karar İBB meclisinde oy birliğiyle bütün partilerin ortak kararıyla, iradesiyle geçti.”

“MESELE EBRAR KARAKURT’UN BİAT ETMEMESİ”

“Şimdi Zeki Müren’in cinsel yönelimin alışılagelmiş diyeyim, dışında olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesele cinsel yönün değildir. Mesele Ebrar Karakurt’un biat etmemesi, o azınlığa teslim olmaması, her türlü eleştiriyi göğüslemesi kahramanca dik durmasıdır. Burada biz eğer bu o küçük kitleye teslim olursak o kararı verirsek üzülerek söylüyorum, kırk dört yaşındayım. Bu ülkeye dair, geleceğimize dair umutlarım her geçen gün azalıyor.”

“Benim umudumun bitmesi önemli değil arkadaşlar. Benim umudum az da olsa var. Ama bu ülkede yaşayan insanların, bu ülkede yaşayan, bir arada yaşayabileceğini düşünen gençlerin umudunu lütfen tüketmeyin. Bu önergenin komisyonu reddedilmesini meclisin o küçük azınlığa, o kitleye çok çok yüzde biri bile bulmayacak kitleye boyun eğmemesini talep ediyorum. Komisyonun komisyon kararının komisyona reddini talep ediyorum.”

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