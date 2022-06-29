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Evin Demirhan Yavuz, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

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Evin Demirhan Yavuz, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 50 kiloda Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, grup maçlarında sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou’yu 6-0, İtalyan Emanuela Liuzzi’yi 8-1, İspanyol Aintzane Gorria Goni’yi 8-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde Tunuslu Sarra Hamdi’yi 6-5 ile geçerek finale yükseldi. Milli güreşçi, altın madalya karşılaşmasında Fransız Julie Sabatie’yi 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

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