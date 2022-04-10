F1 Avustralya GP’de zafer Charles Leclerc’in!

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde zafer Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Son şampiyon Max Verstappen aracı arızalanınca yarışı tamamlayamadı.

Sozcu.com.tr

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Formula 1’de sezona müthiş bir başlangıç yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix’sini birinci sırada tamamladı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve liderliğini koruyan Leclerc’in yanı sıra, dokuzuncu sırada başlayan diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz 2. turda spin atınca yarış dışı kaldı.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise, 39. turda aracında yakıt arızası yaşayınca mücadeleyi tamamlayamadı ve en hızlı tur zamanını elde eden 24 yaşındaki Leclerc sezonun ikinci yarışını kazandı.

Öte yandan Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı ikinci sırada bitirirken, Mercedes pilotu George Russel ise üçüncü olarak podyumda yer aldı.