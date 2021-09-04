‘Filenin Sultanları’ Hollanda’yı devirdi! Muhteşemsiniz

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı mağlup etti. Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla alkış alan 'Filenin Sultanları', Avrupa üçüncüsü oldu.

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CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’yı 3-0 mağlup etti. Grup maçlarında da set vermeden yendiği rakibini bir kez daha mağlup eden ‘Filenin Sultanları’, Avrupa üçüncüsü oldu.

Hollanda karşısında oldukça agresif ve etkili bir oyun ortaya koyan ‘Filenin Sultanları’, rakibine adeta nefes aldırmadı. Oldukça kısa süren setlerle rakibini geçen Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nı alkışlarla üçüncü tamamladı.

İlk iki seti oldukça rahat bir şekilde 25-20 ve 25-19 kazanan ‘Filenin Sultanları’, üçüncü sete kötü başlasa da, maçta alınan ilk mola sonrası geriden gelerek rakibini 25-23 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek yenilgi aldı

Turnuva boyunca muhteşem bir oyun ortaya koyan, yarı finale sadece iki set vererek gelen ‘Filenin Sultanları', sadece yarı finalde Sırbistan’a mağlup oldu.

‘Filenin Sultanları', Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında Romanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. Bu maçlarda sadece Romanya'ya set veren Türkiye, son 16 turunda Çekya'nın rakibi oldu.

Sırbistan’da oynanan finallerde Çekya'yı da 3-1'lik skorla geçen ‘Filenin Sultanları', çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçında Hollanda’yı bir kez daha set vermeden geçmeyi başardı.